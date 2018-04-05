В Грузии обвалилась шахта, погибли 6 человек

5 апреля, 2018, 12:13

В результате обрушения шахты в грузинском городе Ткибули погибли 6 человек, еще трое госпитализированы с травмами

Об этом сообщает сайт МВД Грузии.

По имеющимся данным, деформация стен привела к разрушению потолка тонеля.

Погибшие - шахтеры 1959, 1966, 1968, 1972, 1990 и 1992 годов рождения. Травмированы два горняка 1963 года рождения и один шахтер 1981 года рождения.

Начато расследование по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Грузии (нарушение правил безопасности во время горнодобывающих, строительных и других работ).