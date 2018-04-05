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В Германии нашли предполагаемого участника убийств в Бабьем Яру

96-летний житель немецкого города Кассель мог быть причастен к массовым расстрелам евреев и военнопленных под Киевом в 1941 году

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером). Есть предположение, что он был участником дивизии “Ваффен-СС”, которая совершала преступления в Бабьем Яру. Информация о возможной причастности лица к убийствам поступила в немецкой прокуратуры от израильского Центра Симона Визенталя.

Урочище Бабий Яр под Киевом — место массовых убийств, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. За два дня (29-30 сентября 1941) года карательные подразделения СС убили 33771 человека.

  • Напомним, в марте в Германии скончался 96-летний Оскар Гренинг, известный под прозвищем “бухгалтер Освенцима”. В 2015 году он был осужден судом города Люненбрг до четырех лет лишения свободы за пособничество в убийстве по меньшей мере 300 тысяч человек. Впрочем, в тюрьме не просидел ни дня, скончался в больнице.
  • Эсэсовец Гренинг заведовал в концлагере деньгами и ценными вещами депортированных. Лично в расстрелах участия не принимал.
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