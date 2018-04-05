В Германии нашли предполагаемого участника убийств в Бабьем Яру

5 апреля, 2018, 10:28

96-летний житель немецкого города Кассель мог быть причастен к массовым расстрелам евреев и военнопленных под Киевом в 1941 году

Об этом сообщает Deutsche Welle со ссылкой на прокуратуру.

Подозреваемый проживает в округе Швальм-Эдер (между Франкфуртом-на-Майне и Ганновером). Есть предположение, что он был участником дивизии “Ваффен-СС”, которая совершала преступления в Бабьем Яру. Информация о возможной причастности лица к убийствам поступила в немецкой прокуратуры от израильского Центра Симона Визенталя.

Урочище Бабий Яр под Киевом — место массовых убийств, совершенных нацистами во время Второй мировой войны. За два дня (29-30 сентября 1941) года карательные подразделения СС убили 33771 человека.