В цех одного из заводов "Укроборонпрома" бросили две гранаты

5 апреля, 2018, 14:04

Этой ночью неизвестные бросили две гранаты в помещение производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", который входит в состав "Укроборонпрома"

Об этом сообщает пресс-центр "Укроборонпрома".

В ведомстве рассказали, что в 2:05 в цехе сработала охранная сигнализация, после чего прогремел взрыв. Правоохранители выяснили, что следы воронки и обломков в помещении остались от взрыва гранаты РГД-5. Другую такую гранату нашли в цехе - она не разорвалась.

"В результате взрыва пострадавших нет. Взрывом выбиты окна. Размер материальных убытков устанавливается", - подчеркнули в пресс-центре.

Генеральный директор ГК "Укроборонпром" Павел Букин заявил, что сейчас готовят распоряжение о повышении мер безопасности на предприятиях концерна.

Справка:

ГП "НПК Фотоприбор" – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Высокотехнологичная продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.