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В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка", - The Times

Спецслужбы Великобритании вычислили лабораторию, которая, вероятно, изготовила яд "Новичок", использованный при попытке убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери

Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в спецслужбах страны.

Специалисты идентифицировали источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после попытки убийства Скрипалей

Издание отмечает, что Великобритания знала о существовании объекта, где был произведен яд, еще до нападения.

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При этом спецслужбы не утверждают, что источник происхождения яда установлено с вероятностью 100%. Они также считают, что россияне проводили испытания, чтобы узнать, можно ли использовать "Новичок" для убийства.

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