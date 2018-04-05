В Британии нашли лабораторию, которая могла изготовить "Новичка", - The Times
5 апреля, 2018, 10:40
Спецслужбы Великобритании вычислили лабораторию, которая, вероятно, изготовила яд "Новичок", использованный при попытке убийства российского экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери
Об этом сообщает британское издание The Times со ссылкой на источники в спецслужбах страны.
Специалисты идентифицировали источник, используя научный анализ и разведку в течение нескольких дней после попытки убийства Скрипалей
Издание отмечает, что Великобритания знала о существовании объекта, где был произведен яд, еще до нападения.
Читайте также: Чемодан, вокзал, Россия: как цивилизованный мир поддержал Британию
При этом спецслужбы не утверждают, что источник происхождения яда установлено с вероятностью 100%. Они также считают, что россияне проводили испытания, чтобы узнать, можно ли использовать "Новичок" для убийства.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего его госпитализировали с отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипача и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- Польша и ряд других стран ЕС объявили о выдворении российских дипломатов в связи с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери.
- США высылают 60 российских дипломатов и закрывают консульство в Сиэтле.
- Украина высылает 13 российских дипломатов.
- Уже 27 стран и НАТО высылают более 150 российских дипломатов.
- Россия высылает дипломатов 23 стран и обещает выдворение представителей еще 4 государств.
- В российской разведке заявили, что в отравлении Скрипалей виноваты агенты США и Великобритании.
- Путин заявил, что яд "Новичок" могли производить в 20 странах.
- В МИД Великобритании заявили, что Россия имела мотив для покушения на Скрипаля.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-