Украинская биатлонистка выиграла серебро чемпионата мира среди военных
5 апреля, 2018, 16:35
Украинка Юлия Джима завоевала серебряную медаль в спринте на чемпионате мира по лыжным видам спорта среди военных
Об этом сообщает официальный сайт турнира, который проходит в австрийском городе Хохфильцен.
Джима на дистанции 7,5 км заработала два штрафных круга и отстала от победительницы соревнований - немки Франциски Хильдебранд на 32,0 сек. Бронзу выиграла Кинга Миторай из Польши.
Еще одна украинка - Ирина Варвинец - финишировала шестой, Мария Кручовая стала 21-й, а Валерия Дмитренко - 22-й.
Юлия Джима является младшим сержантом Вооруженных сил Украины.
- В марте Джима заявила, что нынешний сезон может для него стать последним в карьере.
- Президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак сообщил, что сборная Украины попрощается еще с двумя олимпийскими чемпионками - Еленой Пидгрушной и Валей Семеренко.
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