Украина и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов
Об этом сообщили в Главном управлении гражданской авиации Турции (SHGM), передает "Анадолу".
В Анкаре встретились заместитель главы Главного управления гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин и заместитель главы Управления гражданской авиации Украины Сергей Коршук.
Во время встречи обсуждались текущие проблемы, связанные с частотой полетов и ограничениями авиаперевозчиков.
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По итогам встречи представители украинского и турецкого ведомств подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает двукратное увеличение количества авиарейсов Стамбул-Одесса (с 14 до 28), а также содержит договоренность об авиарейсах из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы.
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