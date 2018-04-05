Украина и Турция договорились об увеличении количества авиарейсов

5 апреля, 2018, 11:12

Украина и Турция договорились об увеличении вдвое количества авиарейсов направлении Стамбул-Одесса и открытии новых направлений

Об этом сообщили в Главном управлении гражданской авиации Турции (SHGM), передает "Анадолу".

В Анкаре встретились заместитель главы Главного управления гражданской авиации Турции Хайдар Ялчин и заместитель главы Управления гражданской авиации Украины Сергей Коршук.

Во время встречи обсуждались текущие проблемы, связанные с частотой полетов и ограничениями авиаперевозчиков.

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По итогам встречи представители украинского и турецкого ведомств подписали меморандум о взаимопонимании, который предусматривает двукратное увеличение количества авиарейсов Стамбул-Одесса (с 14 до 28), а также содержит договоренность об авиарейсах из Бодрума, Измира, Даламана и Бурсы.

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