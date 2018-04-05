УЕФА открыл дело против "Ромы" из-за вывешивания флага "ДНР"

5 апреля, 2018, 21:49

УЕФА решил открыть дело на "Рому" за незаконное вывешивание запрещенного флага "ДНР" после расследования дисциплинарным инспектором

Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.

Дисциплинарное производство против Ромы открыто согласно пункту 2 (подпункт e) статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА: провокационное поведение политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера.

Кроме этого, на Рому открыли дело еще по двум пунктам Дисциплинарного регламента УЕФА: зажигание пиротехники и затягивание времени боллбоями.

Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело 31 мая.