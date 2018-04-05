УЕФА открыл дело против "Ромы" из-за вывешивания флага "ДНР"
5 апреля, 2018, 21:49
УЕФА решил открыть дело на "Рому" за незаконное вывешивание запрещенного флага "ДНР" после расследования дисциплинарным инспектором
Об этом сообщает "Футбол 24" со ссылкой на пресс-службу УЕФА.
Дисциплинарное производство против Ромы открыто согласно пункту 2 (подпункт e) статьи 16 Дисциплинарного регламента УЕФА: провокационное поведение политического, идеологического, религиозного или оскорбительного характера.
Кроме этого, на Рому открыли дело еще по двум пунктам Дисциплинарного регламента УЕФА: зажигание пиротехники и затягивание времени боллбоями.
Комитет по контролю, этике и дисциплине УЕФА рассмотрит дело 31 мая.
- Напомним, что на матче 1/8 финала Лиги чемпионов Рома – Шахтер на секторе фанатов хозяев было замечено "флаг" "ДНР". Впоследствии ФФУ направила жалобу в УЕФА относительно "флага" террористической организации и Европейский футбольный союз принял ее к рассмотрению.
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