Трюдо говорит, что Канада готова к введению новых санкций против России при необходимости
Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".
Он отметил, что Кремль постоянно пытается создать проблемы для мирового порядка, а такие стремления должны иметь последствия со стороны мирового сообщества.
"Канада всегда поддерживала международное сообщество в вопросе введения санкций против разных игроков, в этом случае России, за ряд незаконных действий, идет ли речь об аннексии Крыма, или о вмешательстве на Донбассе, или более современные их действия в Солсбери", - подчеркнул Трюдо
При этом глава правительства напомнил, что в Канаде одобрили "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе и в России.
"Мы будем продолжать оценивать влияние эффективностью санкций и всегда оставаться открытыми к обсуждению следующих возможных или необходимых шагов", - подытожил Трюдо.
- Напомним, 5 марта в британском городе Солсбери бывшему российскому разведчику Сергею Скрипалю и его дочере стало плохо в торговом центре, после чего их госпитализировали с серьезным отравлением неизвестным веществом.
- После отравления Скрипаля и его дочери глава правительства Великобритании объявила о высылке из страны 23 российских дипломатов.
- 26 марта президент США Дональд Трамп приказал выслать из страны 60 россиян и закрыть российское консульство в Сиэтле.
- По состоянию на утро 28 марта 27 стран и НАТО одобрили выдворении более 150 российских дипломатов. Другие страны продолжают присоединяться к этой акции в поддержку Британии.
- 29 марта стало известно, что из России будут зеркально высланы дипломаты тех стран, которые объявили о высылке российских дипломатических сотрудников.
- В ответ на это в Госдепе заявили, что США могут ответить на депортацию 60 американских дипломатов из России.
- В Белом доме заявили, что решение российских властей о выдворении американских дипломатов еще больше ухудшает отношения США и России.
- Великобритания не намерена проводить совместное с Россией расследование химической атаки в Солсбери, потому что Кремль является основным подозреваемым.
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