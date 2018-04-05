Трюдо говорит, что Канада готова к введению новых санкций против России при необходимости

5 апреля, 2018, 08:21

Канада готова искать пути "объяснения" России недопустимости ее действий на мировой арене, в частности, и в деле об отравлении экс-шпиона Сергея Скрипаля

Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо, сообщает "Укринформ".

Он отметил, что Кремль постоянно пытается создать проблемы для мирового порядка, а такие стремления должны иметь последствия со стороны мирового сообщества.

"Канада всегда поддерживала международное сообщество в вопросе введения санкций против разных игроков, в этом случае России, за ряд незаконных действий, идет ли речь об аннексии Крыма, или о вмешательстве на Донбассе, или более современные их действия в Солсбери", - подчеркнул Трюдо

При этом глава правительства напомнил, что в Канаде одобрили "акт Магнитского", который позволяет накладывать санкции на нарушителей прав человека по всему миру, в том числе и в России.

"Мы будем продолжать оценивать влияние эффективностью санкций и всегда оставаться открытыми к обсуждению следующих возможных или необходимых шагов", - подытожил Трюдо.