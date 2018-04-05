Теракт возле "Еспресо": Стало известно, кто организовал покушение на Мосийчука

5 апреля, 2018, 12:49

Об этом сообщили первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-служба СБУ.

"Оперативник ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей", - рассказал Виктор Кононенко.

Анализ видео с камер наблюдения дал возможность установить всю последовательность событий в вечер теракта и во время его подготовки.

"Следователи провели кропотливое изучение данных, что дало возможность восстановить всю цепочку организации теракта", - сказал Павел Кононенко.

Спецслужащие установили личности трех исполнителей преступления, присутствие которых совместно с представителем российского Генштаба была неоднократно зафиксирована на месте планирования теракта.

"Двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно анексованій территории Крыма и визитов к России", - подчеркнул Виктор Кононенко.

После совершения покушения злоумышленники покинули территорию Украины. В рамках уголовного производства им сообщено о подозрении в совершении преступления, их объявят в международный розыск.

"Нам известно, где они скрываются от украинского правосудия", - подчеркнул Виктор Кононенко.

Правоохранители задержали третьего исполнителя теракта, который в гараже устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из злоумышленников мопед. Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБУ изъяли 5 тротиловых шашек, 2 гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода, используемые для монтажа взрывчатки.

Сейчас злоумышленник арестован.