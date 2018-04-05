Теракт возле "Еспресо": Стало известно, кто организовал покушение на Мосийчука
Об этом сообщили первый заместитель прокурора Киева Павел Кононенко и заместитель главы СБУ Виктор Кононенко, передает пресс-служба СБУ.
"Оперативник ГУ Генштаба Вооруженных сил РФ въехал в Украину по поддельным документам для непосредственной координации действий исполнителей", - рассказал Виктор Кононенко.
Анализ видео с камер наблюдения дал возможность установить всю последовательность событий в вечер теракта и во время его подготовки.
"Следователи провели кропотливое изучение данных, что дало возможность восстановить всю цепочку организации теракта", - сказал Павел Кононенко.
Спецслужащие установили личности трех исполнителей преступления, присутствие которых совместно с представителем российского Генштаба была неоднократно зафиксирована на месте планирования теракта.
"Двух фигурантов дела спецслужбы РФ завербовали во время пребывания на временно анексованій территории Крыма и визитов к России", - подчеркнул Виктор Кононенко.
После совершения покушения злоумышленники покинули территорию Украины. В рамках уголовного производства им сообщено о подозрении в совершении преступления, их объявят в международный розыск.
"Нам известно, где они скрываются от украинского правосудия", - подчеркнул Виктор Кононенко.
Правоохранители задержали третьего исполнителя теракта, который в гараже устанавливал взрывное устройство на приобретенный одним из злоумышленников мопед. Во время обыска в гаражном кооперативе оперативники СБУ изъяли 5 тротиловых шашек, 2 гранаты РГД-5, гранатомет РПГ-26, огнестрельное оружие и провода, используемые для монтажа взрывчатки.
Сейчас злоумышленник арестован.
- Напомним, вечером 25 октября 2017 года возле офиса телеканала “Эспрессо” прогремел взрыв, в результате которого погибли двое людей. Еще пять человек, в том числе нардеп Игорь Мосийчук, получили ранения.
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