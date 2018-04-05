Синоптик рассказала, какой будет погода в Чистый четверг

5 апреля, 2018, 09:22

5 апреля в Украине ожидается теплая и сухая погода, жарче всего будет в западных областях

Об этом на своей странице в Facebook написала синоптик Эспрессо.TV Наталья Диденко.

Она отметила, что 5 апреля на территории Украины ожидается сухая, солнечная и теплая погода. И если этой ночью было прохладно - всего +2+5 градусов, то днем воздух прогреется.

В большинстве областей ожидается +11+18 градусов, в западных регионах будет жарко - 15-22 градуса тепла. Тем временем в южных областях будет несколько свежее, там ожидается +9+12 градусов.

В Киеве днем будет +17 градусов, без осадков, солнечно.

"Из множества советов на этот день мне особенно нравится вот этот- "в Чистый четверг жилье должно полностью освобождаться от накопившегося мусора и хлама, чтобы в течение всего года дом был чистым от негатива, обид, ссор, скандалов и сглаза". Сглаз - дело серьезное, поэтому начинаем выгребать уже сегодня", - добавила Диденко.