Свадьба на высоте 1000 метров: в Одессе молодожены поженились на борту самолета
5 апреля, 2018, 15:16
В Одессе на борту самолета поженили молодоженов Марию и Алексея
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