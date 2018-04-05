Свадьба на высоте 1000 метров: в Одессе молодожены поженились на борту самолета

5 апреля, 2018, 15:16

В Одессе на борту самолета поженили молодоженов Марию и Алексея

Об этом сообщает Главное управление юстиции в Одесской области.

На высоте около 1 тысячи метров на борту самолета АН-2 поженили пару с Одессы. Отмечается, что в самолете присутствовали родные и близкие молодоженов.

"Кохайтеся, а о документах позаботится Минюст!", - говорится в сообщении.