 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Свадьба на высоте 1000 метров: в Одессе молодожены поженились на борту самолета


фото: odessa.gov.ua
В Одессе на борту самолета поженили молодоженов Марию и Алексея

Об этом сообщает Главное управление юстиции в Одесской области.

На высоте около 1 тысячи метров на борту самолета АН-2 поженили пару с Одессы. Отмечается, что в самолете присутствовали родные и близкие молодоженов.

"Кохайтеся, а о документах позаботится Минюст!", - говорится в сообщении.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать