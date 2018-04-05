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Суд в Германии освободил Пучдемона под залог

Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции

Об этом сообщает Радио Свобода.

Сумма залога, под которую освободили политика, составила 75 тысяч евро.

Суд решил, что экстрадиция Пучдемона в Испанию возможна по обвинениям в коррупционных действиях, но не по более серьезным обвинениям в мятеже.

  • Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.
  • В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.
  • 25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
  • После этого в Каталонии произошли столкновения во время акций протеста против задержания Пучдемона, пострадали 100 человек.
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