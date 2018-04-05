Суд в Германии освободил Пучдемона под залог
5 апреля, 2018, 22:12
Суд в Германии отпустил бывшего главу испанского региона Каталония Карлеса Пучдемона под залог на время рассмотрения запроса о его экстрадиции
Об этом сообщает Радио Свобода.
Сумма залога, под которую освободили политика, составила 75 тысяч евро.
Суд решил, что экстрадиция Пучдемона в Испанию возможна по обвинениям в коррупционных действиях, но не по более серьезным обвинениям в мятеже.
- Как сообщалось, Верховный суд Испании выдал международные ордера на арест шести каталонских политиков-беглецов, в том числе на арест бывшего главы региона Карлеса Пучдемона, на следующий день после его приезда в Хельсинки.
- В тот же день полиция Финляндии подтвердила, что получила от испанских властей запрос на экстрадицию Пучдемона, сообщила об этом в прокуратуру и обменивается информацией с испанскими властями.
- 25 марта немецкая полиция задержала Пучдемона после пересечения им границы с Данией.
- После этого в Каталонии произошли столкновения во время акций протеста против задержания Пучдемона, пострадали 100 человек.
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