Суд разрешил Розенблату оставить загранпаспорт у себя

5 апреля, 2018, 19:51

Соломенский районный суд Киева снял с внефракционного народного депутата Борислава Розенблата обязательство сдать загранпаспорт

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката нардепа Алексея Шевчука.

"Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого Борислава Розенблата Соломоновича сроком на 60 дней", – говорится в решении суда, которое цитирует Шевчук.

При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать за требованием к следователю, прокурору и в суд; уведомлять об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.

Еще одна обязанность – сдать загранпаспорта – суд не продлил.

Сторона защиты привела судьи несколько распоряжений главы ВР Андрея Парубия о том, что Розенблат должен отправиться в рабочую командировку. Шевчук уточнил, что одно из распоряжений главы ВР – это командировки Розенблата на период с 8 по 12 апреля в ОАЭ.