Суд разрешил Розенблату оставить загранпаспорт у себя
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на адвоката нардепа Алексея Шевчука.
"Продлить срок действия обязанностей, возложенных на подозреваемого Борислава Розенблата Соломоновича сроком на 60 дней", – говорится в решении суда, которое цитирует Шевчук.
При этом до 3 июня суд продлил следующие обязательства: прибывать за требованием к следователю, прокурору и в суд; уведомлять об изменении места жительства и места работы; воздерживаться от общения с людьми, причастными к делу.
Еще одна обязанность – сдать загранпаспорта – суд не продлил.
Сторона защиты привела судьи несколько распоряжений главы ВР Андрея Парубия о том, что Розенблат должен отправиться в рабочую командировку. Шевчук уточнил, что одно из распоряжений главы ВР – это командировки Розенблата на период с 8 по 12 апреля в ОАЭ.
- Розенблат подозревается в организации незаконной добычи янтаря на украинском Полесье, в т.ч. с лоббированием принятия соответствующего законопроекта и судебных решений.
- 18 июля суд обязал Розенблата носить электронный браслет, не отлучаться из Киева и Житомира без разрешения следователя, сдать все свои заграничные паспорта, воздерживаться от общения с другими фигурантами в уголовном производстве. Розенблат надел браслет 19 июля.
- 17 октября Розенблат заявил, что у него закончился срок действия меры пресечения
- 19 октября нардепа Борислава Розенблата задержали на борту самолета в аэропорту "Киев", после чего отпустили.
- Розенблат заявил, что пытался выехать в Германию по дипломатическому паспорту, который получил после обращения к главе Верховной Рады.
- 20 октября Национальное антикоррупционное бюро открыло новое уголовное производство по факту возможного подлога документов для выдачи дипломатического паспорта народному депутату Бориславу Розенблату.
- 9 февраля Соломенский райсуд Киева постановил отменить обязательства носить электронное средство контроля для нардепа Борислава Розенблата.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-