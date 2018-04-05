Суд арестовал на 2 месяца боевика, которого задержали под Киевом

5 апреля, 2018, 21:27

Боевика из "1-й Славянской бригады" сепаратистов Паата Надарая арестовали на 60 дней

Об этом передает Еспресо.TV.

Надарайю задержали активисты организации “С14” и Муниципальной стражи 14 марта. Они дождались сотрудников СБУ и передали его им.

Меру пресечения боевику выбрали в Печерском районном суде столицы. Сам боевик еще во время судебного заседания согласился с требованием обвинения об аресте и сказал, что будет помогать следствию.

Сейчас у подозреваемого нет постоянного места жительства и работы, он прописан на территории, которую контролируют боевики "ЛНР". Поэтому обвинения ожидало, что во время следствия боевик может сбежать в оккупированную Луганщину.

Сейчас арестованному грозит от 8 до 15 лет лишения свободы.