США введут санкции против российских олигархов на этой неделе, - Reuters

5 апреля, 2018, 08:42

Американская власть планирует уже на этой неделе объявить о введении новых санкций против российских олигархов

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на собственные источники, знакомые с этими планами.

По словам двух источников, о санкциях должны объявить уже сегодня. Ведение этих ограничений станет следующим шагом после того, как 15 марта США одобрили введение санкций против 19 человек и пять компаний, в том числе и в отношении российских разведывательных служб через кибератаки.

На этой же неделе американские власти введет ограничения против российских олигархов, некоторые из которых связаны с президентом Владимиром Путиным и российским правительством.

Еще четыре собеседника издания сообщили, что санкции будут введены в соответствии с Законом "о противодействии противникам Америки", который также известен как CAATSA.

Последний был одобрен республиканцами и демократами, стремились наказать Россию за аннексию Крыма, участие в сирийской гражданской войне и вмешательства в президентские выборы США.

Белый дом и Министерство финансов США пока отказываются от комментариев по поводу того, действительно ли они планируют ввести ограничения против Кремля.

Справка:

CAATSA (Countering America's Adversaries Through Sanctions Act) - федеральный закон США "о противодействии противникам Америки с помощью санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом в августе 2017 года. Позволяет вводить дополнительные санкции против России, Ирана и Северной Кореи.