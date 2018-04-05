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США планируют передать Украине оружие для защиты от снайперов

Вооруженные силы Украины получат необходимое защитное оборудование после соответствующих изменений в законодательстве США

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве сенатор Роберт Портман, передает Інтерфакс-Україна.

Дополнение в американском законодательстве позволят предложить снайперский пакет - защитное вооружение для украинской армии.

Сенатор отметил, что большинство военных на Донбассе погибают именно от снайперских выстрелов.

Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.

  • Напомним, 12 декабря 2017 президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет на 2018 год, который предусматривает выделение Украине $ 350 млн оборонной помощи и возможность передачи летального оружия.
  • 16 января посол США в Украине Мари Йованович рассказала, что оборонная помощь от американского правительства будет предоставлена ​​Украине бесплатно.
  • ВСУ заявили, что они уже работают над всеми мерами, необходимыми для принятия на вооружение Javelin.
  • Спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявил, что Украина сможет покупать в США вооружение, которого ей не хватает, а часть помощи будет бесплатной.
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