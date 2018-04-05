США планируют передать Украине оружие для защиты от снайперов

5 апреля, 2018, 12:30

Вооруженные силы Украины получат необходимое защитное оборудование после соответствующих изменений в законодательстве США

Об этом заявил на пресс-конференции в Киеве сенатор Роберт Портман, передает Інтерфакс-Україна.

Дополнение в американском законодательстве позволят предложить снайперский пакет - защитное вооружение для украинской армии.

Сенатор отметил, что большинство военных на Донбассе погибают именно от снайперских выстрелов.

Портман также отметил, что украинская армия приблизилась к стандартам НАТО.