Спортсменами года в Украине стали боксер и фехтовальщица

5 апреля, 2018, 12:25

Фехтовальщица Ольга Харлан и боксер Александр Хижняк были признаны лучшими спортсменами Украины в 2017 году

Они получили награды на церемонии "Герои спортивного года", сообщает официальный сайт НОК Украины.

Ольга Харлан, которая выиграла золото чемпионата мира по фехтованию на саблях, опередила в голосовании журналистов и экспертов теннисистку Элину Свитолину и представительницу вольной борьбе Юлию Ткач.

Чемпион мира и Европы по боксу в весе до 81 кг Александр Хижняк победил в голосовании гимнаста Олега Верняева и пловца Михаила Романчука.

Тренером года был признан тренера сборной Украины по синхронному плаванию Светлану Саїдову, главной сенсацией стала легкоатлетка Юлия Левченко, лучшей командой - сборная Украины по синхронному плаванию.

Олимпийской надеждой Украины признано дзюдоистку Дарью Белодед, лучшей в паралимпийских видах - Людмилу Ляшенко, соревнуется в лыжных гонках и биатлоне а в неолимпийских дисциплинах победительницей оказалась пауерлифтерка Лариса Соловьева.

Ольга Харлан стала чемпионкой мира в июле 2017 года, получив таким образом, третье золото ЧМ в индивидуальных соревнованиях.

Александр Хижняк прошлого года был признан лучшим боксером мира по версии Международной ассоциации любительского бокса.

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