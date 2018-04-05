Шутит и делает комплименты: В Realbotix создали секс-робота для женщин

5 апреля, 2018, 12:10

Компания Realbotix представила нового секс-робота по имени Генри, который не только выполняет сексуальные функции, но и может рассказывать шутки, вести беседу и говорить комплименты

Об этом пишет Daily Mail.

Создатели Генри утверждают, что он может обсудить с хозяйкой (предполагается, что робот будет пользоваться наибольшей популярностью именно у женщин) любимое телешоу или фильм, цитировать любовные песни и стихи, шутить и говорить романтические фразы.

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Стоимость нового робота составляет от $ 11 тыс. до $ 15 тыс. в зависимости от комплектации.

Каждая часть Генри может быть изготовлена по индивидуальному заказу: можно изменить рост, цвет глаз, форму и размер пениса и другие параметры. Робот имеет анатомически идеальное тело покрыто силиконом, однако роботизированной является лишь его голова. Взаимодействовать с Генри пользователь может с помощью приложения на планшете или смартфоне.

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Генеральный директор Realbotix Мэтт Макмуллен заявил, что предлагает одиноким женщинам во всем мире компанию для общения. По его словам, от одиночества одинаково страдают и мужчины, и женщины.

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