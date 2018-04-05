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Россия подвела к Украине 77 тыс. военных, около 1 тыс. танков и 1,1 тыс. артиллерийских систем


фото: REUTERS
Россия сосредоточила на границе с Украиной 19 батальонных тактических групп численностью более 77 тыс. человек

Об этом сообщил министр обороны Украины Степан Полторак, передает "Правительственный портал".

По словам Полторак, в состав российского военного группировки на границе с Украиной входит около 1 тыс. танков, 2,3 тыс. боевых машин, более 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня. По мнению министра, это свидетельствует о вероятности полномасштабной агрессии Кремля.

Министр обороны также отметил, что оккупационные администрации "ЛНР" и "ДНР" на Донбассе опираются на российский воинский контингент численностью около 40 тыс. Человек. Этот контингент является частью Южного военного округа Вооруженных сил России.

"У них одна модель подготовки, обеспечения, логистика, система боевого применения. И если есть желание (а это мы неоднократно видели), они могут прекратить огонь и выполнить первый пункт минских соглашений. Поэтому этот контингент - серьезный инструмент силового воздействия на Украину. А все "мирные" инициативы агрессора на самом деле "шубкой овцы" на теле "волка", - сказал Полторак.

Глава военного ведомства добавил, что Россия использует оккупированные территории Донбасса как полигон для обучения военных, затем воюют в других горячих точках, в частности в Сирии, а также как полигон боевого испытания военной техники.

  • Напомним, ранее в Минобороны Украины сообщили, что Россия готовит "Казачьи" подразделения для осуществления провокаций на Донбассе.
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