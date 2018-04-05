Рада одобрила законопроект о Нацбезопасности за основу: он необходим для вступления в НАТО

5 апреля, 2018, 12:20

Верховная Рада приняла за основу законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины"

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

Как пояснил секретарь СНБО Александр Турчинов, представлявший документ в парламенте, принятие этого закона должно стать значительным шагом на пути внедрения стандартов НАТО в Украине.

В частности, его принятия введет регулирование деятельности органов безопасности и обороны согласно стандартам НАТО и Евросоюза. Речь идет об управлении ВСУ и другими органами безопасности.

Документ также гарантирует надежный гражданский контроль над сектором безопасности и обороны со стороны Рады и гражданского общества, а также закрепляет четкое распределение полномочий органов сектора безопасности и обороны.

"(В законопроекте - ред.) закреплены именно фундаментальные национальные интересы Украины, среди которых обеспечение государственного суверенитета и территориальной целостности, интеграция Украины в европейское политическое и экономическое правовое пространство на пути членства в ЕС и НАТО", - подчеркнул Турчинов.

Этот законопроект еще 17 января было обсуждено и одобрено Советом национальной безопасности и обороны. Документ разрабатывался во взаимодействии с экспертами НАТО, США и Европейского Союза с целью приведения украинской законодательной базы в соответствие к стандартам государств-членов НАТО.

"Проект ставит перед собой задачу членства Украины в Европейском Союзе, и в Североатлантическом договоре, что должно быть безусловной гарантией безопасности, суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - объяснил президент Петр Порошенко, который и инициировал законопроект.

Турчинов тогда заявил, что законопроект должен обобщить все уже осуществленные и запланированные реформы сектора безопасности и обороны.

28 февраля законопроект №8068 "О национальной безопасности Украины" был зарегистрирован в Раде. Несмотря на это, проект закона раскритиковали представительства ЕС и НАТО в Украине.

В частности, они отметили, что ряд положений противоречит практикам Евросоюза и НАТО, ведь законопроект не предусматривает парламентского контроля за деятельностью СБУ, что является одной из фундаментальных целей и требований документа.

Дипломаты также выразили обеспокоенность в связи с положением о Ставке Верховного Главнокомандующего, "которое не соответствует стандартам и принципам НАТО и может иметь существенное негативное влияние на принцип гражданского контроля".

В ответ на это Порошенко заявил, что окончательная редакция законопроекта будет предусматривать введение гражданского парламентского контроля за деятельностью СБУ.