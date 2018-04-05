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Рада обратится к другим странам с призывом не поддерживать "Северный поток-2"

Верховная Рада призывает иностранные парламенты и правительства и мировую бизнес-общественность не принимать участия в подготовке, финансировании или лоббировании строительства газопровода "Северный поток-2"

Об этом сообщает Еспресо.TV.

Таким образом постановление №8111 об обращении Верховной Рады к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода "Северный поток-2" и монополии России на газовых рынках мира поддержали 266 народных депутатов.

Парламентарии настаивают, что между правительством Украины и Еврокомиссией стоит провести консультации по недопущению строительства газопровода, согласно ст. 247 соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и ст. 6 договору о создании Энергетического сообщества.

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Более того, в соответствии с рекоментаций Рады, против "Газпрома" и связанных с ним людей нужно ввести персональные санкции.

  • Напомним, в конце марта Германия разрешила строительство 30 км газопровода "Северный поток-2" в обход Украины. До этого, в январе, она позволила строить 55 км российского трубопровода в своих территориальных водах.
  • В ответ на это президент США Дональд Трамп раскритиковал Германию за то, что она недостаточно денег тратит на поддержку НАТО, а взамен договаривается с Россией о строительстве газопровода "Северный поток-2".
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