"Ок,Google, найти желто-голубые картины": Как искать изображения по цветам в новом сервисе компании
5 апреля, 2018, 17:35
Компания Google запустила новый сервис под названием Art Palette, который ищет картины с любым цветом
Инструмент можно найти в приложении Google's Arts and Culture.
Art Palette позволяет искать любые иллюстрации и картине в одном цветном диапазоне.
Например, чтобы найти картины, на которых несколько разных цветов, их нужно выбрать в палитре в нужном оттенке. После этого на экране появятся различные изображения, в которых присутствуют эти цвета.
Также в Art Palette можно загрузить собственное изображение, и тогда инструмент считывает информацию и преобразует его в палитру цветов.
База данных сервиса собрана из более чем 1500 культурных институций со всего мира. Компания разрабатывала Art Palette на протяжении 7 лет.
- Напомним, Google добавил новую функцию в google's Arts and Culture, которая помогает найти "музейного" двойника, сравнивая селфи с картинами и скульптурами.
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