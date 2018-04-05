 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

"Ок,Google, найти желто-голубые картины": Как искать изображения по цветам в новом сервисе компании

Компания Google запустила новый сервис под названием Art Palette, который ищет картины с любым цветом

Инструмент можно найти в приложении Google's Arts and Culture.

Art Palette позволяет искать любые иллюстрации и картине в одном цветном диапазоне.

Например, чтобы найти картины, на которых несколько разных цветов, их нужно выбрать в палитре в нужном оттенке. После этого на экране появятся различные изображения, в которых присутствуют эти цвета.

Также в Art Palette можно загрузить собственное изображение, и тогда инструмент считывает информацию и преобразует его в палитру цветов.

База данных сервиса собрана из более чем 1500 культурных институций со всего мира. Компания разрабатывала Art Palette на протяжении 7 лет.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать