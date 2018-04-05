"Ок,Google, найти желто-голубые картины": Как искать изображения по цветам в новом сервисе компании

5 апреля, 2018, 17:35

Компания Google запустила новый сервис под названием Art Palette, который ищет картины с любым цветом

Инструмент можно найти в приложении Google's Arts and Culture.

Art Palette позволяет искать любые иллюстрации и картине в одном цветном диапазоне.

Например, чтобы найти картины, на которых несколько разных цветов, их нужно выбрать в палитре в нужном оттенке. После этого на экране появятся различные изображения, в которых присутствуют эти цвета.

Также в Art Palette можно загрузить собственное изображение, и тогда инструмент считывает информацию и преобразует его в палитру цветов.

База данных сервиса собрана из более чем 1500 культурных институций со всего мира. Компания разрабатывала Art Palette на протяжении 7 лет.