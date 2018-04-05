"Люди болеют не от самого воздуха": Супрун рассказала, почему не нужно бояться сквозняков

5 апреля, 2018, 18:33

И.о. министра здравоохранения, доктор Ульяна Супрун рассказала, почему сквозняки ничем не угрожают здоровому человеку и чем вредно замкнутое помещение

Расставила "все точки над і" относительно адаптации к весенней погоде Ульяна Супрун на своей Facebook-странице.

В своем посте врач написала о том, что сквозняк не является чем-то плохим, а закрытое помещение наоборот вредит тем, кто в нем находится.

"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и закутываться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", - написала Ульяна Супрун.

В посте она написала, что нужно делать, чтобы оставаться устойчивым к болезням и держать организм в тонусе.

"Нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет", - добавила врач.

Также Супрун рассказала, в каком случае из-за ветра можно заболеть. Причиной могут стать очень сильные порывы ветра.

"Длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это грозит воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме”, - отметила она. - "Главное - обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорту друг друга. Если вам неприятно сидеть у открытого окна - не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует".