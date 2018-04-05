"Люди болеют не от самого воздуха": Супрун рассказала, почему не нужно бояться сквозняков
Расставила "все точки над і" относительно адаптации к весенней погоде Ульяна Супрун на своей Facebook-странице.
В своем посте врач написала о том, что сквозняк не является чем-то плохим, а закрытое помещение наоборот вредит тем, кто в нем находится.
"Сам по себе сквозняк не является чем-то плохим. Как не является плохим и ветер. Ведь люди чаще всего болеют от инфекций, которые есть в воздухе, а не от самого воздуха. Если его постоянно избегать, сидеть в замкнутом помещении и закутываться в одежду - вы наоборот делаете себя более уязвимым - хуже воспринимаете перепады температуры воздуха и можете быстрее подхватить простуду", - написала Ульяна Супрун.
В посте она написала, что нужно делать, чтобы оставаться устойчивым к болезням и держать организм в тонусе.
"Нужно чаще дышать свежим воздухом. Для этого любое помещение необходимо время от времени проветривать. И если вы во время этого ненадолго попадете под сквозняк - ничего страшного не произойдет", - добавила врач.
Также Супрун рассказала, в каком случае из-за ветра можно заболеть. Причиной могут стать очень сильные порывы ветра.
"Длительное переохлаждение или сильный поток воздуха, направленный, например, в область шеи или лица. Тогда и за 10 минут можно заболеть. Ведь это грозит воспалением мышц, нервов и может активизировать возбудители болезней, которые есть в организме”, - отметила она. - "Главное - обеспечить в помещении постоянную рециркуляцию воздуха и не навредить комфорту друг друга. Если вам неприятно сидеть у открытого окна - не заставляйте себя и пересядьте туда, где не дует".
- Напомним, Ульяна Супрун объяснила основные шаги процесса подписания декларации с семейным врачом.
Читайте также
-
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
Читайте также
-
-
31 марта, 2018 Порноместь: угроза, которая не выбирает жертв
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация