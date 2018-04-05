"Человек и обезьяна" вернулись в Украину: потерянный украинский фильм 1930-го нашли в Токио

5 апреля, 2018, 19:06

Ленту 1930 года, которую считали утерянной, нашли в Токио и вернули в Украину

Об этом сообщил Национальный центр Александра Довженко.

Они выкупили фильм в Японии и вернули копию полнометражного научного фильма "Человек и обезьяна", режиссером которой был Андрей Винницкий.

Лента "Человек и обезьяна" иллюстрирует теорию Чарльза Дарвина об эволюции видов.

"Человек и обезьяна" снимался в Сухуми в 1930 году специально созданным для съемки научных и технических фильмов объединением Техфильм при кинотресте Украинфильм. Съемки проводили в Сухумском питомнике обезьян.

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Ленту "Человек и обезьяна" нашли в Японском национальном киноцентре в Токио во время исследования связей ВУФКУ (Всеукраинского фото киноуправления – государственной кинематографической организации, которая действовала в период с 1922 по 1930 годы) с зарубежной кинопрокатной системой.

Сохранился негатив с фильмом. Частная японская компания сделала для Украины его 35-миллиметровую черно-белую позитивную копию на пленке нового поколения.

Украинцы смогут увидеть фильм во время фестиваля немого кино и современной музыки "Немые Ночи" в июле 2018 года.