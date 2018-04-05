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"Боруссия" выставит на трансфер Ярмоленко, - СМИ


фото: football24.ua
Дортмундская "Боруссия" летом выставит украинского футболиста Андрея Ярмоленко на трансфер

Об этом сообщает Bild.

Разгромное поражение "Боруссии" от мюнхенской "Баварии" (0:6) в прошлом туре чемпионата Германии заставила руководство дортмундского клуба прибегнуть к существенных кадровых перестановок в команде.

По данным издания, летом "Боруссия" выставит на трансфер семерых футболистов. Среди них и полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который из-за травмы голени не играет с конца января.

  • "Боруссия" в чемпионате Германии занимает третье место в турнирной таблице. От лидера чемпионата Германии - "Баварии" дортмундцы отстают на 21 очко, и уступают "Шальке" 4 пунктами.
  • Ярмоленко перешел в "Боруссии" с "Динамо" летом 2017 года за 25 млн евро. Украинец сыграл за "Боруссию" в 16-ти матчах, забил 3 гола и отдал 5 результативных передач.
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