"Боруссия" выставит на трансфер Ярмоленко, - СМИ

5 апреля, 2018, 10:47

Дортмундская "Боруссия" летом выставит украинского футболиста Андрея Ярмоленко на трансфер

Об этом сообщает Bild.

Разгромное поражение "Боруссии" от мюнхенской "Баварии" (0:6) в прошлом туре чемпионата Германии заставила руководство дортмундского клуба прибегнуть к существенных кадровых перестановок в команде.

По данным издания, летом "Боруссия" выставит на трансфер семерых футболистов. Среди них и полузащитника сборной Украины Андрея Ярмоленко, который из-за травмы голени не играет с конца января.