5 апреля, 2018, 17:09

Хорватский тренер Нико Ковач отказывается возглавить немецкий футбольный клуб "Бавария"

О том, что бывший футболист и главный тренер сборной Хорватии возглавит мюнхенский клуб летом, сообщил Bild.

Издание утверждает, что Ковач, который тренирует франкфуртский "Айнтрахт", стремится вернуться в "Баварию", за которую он выступал с 2001 до 2003 года. В действующем контракте хорватского специалиста, якобы, есть пункт, по которому он может покинуть свой нынешний клуб, если поступит предложение из Мюнхена.

Однако сам Ковач опроверг эту информацию и заверил, что остается в "Айнтрахте". "Нет оснований сомневаться в том, что в следующем сезоне я буду тренировать "Айнтрахт", – настаивает Ковач.

Пост главного тренера "Баварии" станет вакантным после завершения нынешнего сезона, поскольку Юпп Хайнкес имеет контракт только до лета. 72-летний специалист согласился возглавить клуб временно, когда осенью прошлого года был уволен итальянец Карло Анчелотти.