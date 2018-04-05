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Известный тренер отказался возглавить "Баварию"


фото: bild.de
Хорватский тренер Нико Ковач отказывается возглавить немецкий футбольный клуб "Бавария"

О том, что бывший футболист и главный тренер сборной Хорватии возглавит мюнхенский клуб летом, сообщил Bild.

Издание утверждает, что Ковач, который тренирует франкфуртский "Айнтрахт", стремится вернуться в "Баварию", за которую он выступал с 2001 до 2003 года. В действующем контракте хорватского специалиста, якобы, есть пункт, по которому он может покинуть свой нынешний клуб, если поступит предложение из Мюнхена.

Однако сам Ковач опроверг эту информацию и заверил, что остается в "Айнтрахте". "Нет оснований сомневаться в том, что в следующем сезоне я буду тренировать "Айнтрахт", – настаивает Ковач.

Пост главного тренера "Баварии" станет вакантным после завершения нынешнего сезона, поскольку Юпп Хайнкес имеет контракт только до лета. 72-летний специалист согласился возглавить клуб временно, когда осенью прошлого года был уволен итальянец Карло Анчелотти.

  • Нико Ковач, который провел 83 матча за сборную Хорватии, завершивший игровую карьеру в 2009 году в австрийском "Зальцбурге", где сразу начал тренерскую деятельность. Также играл за немецкие "Герту", "Байер" и "Гамбург".
  • Как тренер Ковач возглавлял сборную Хорватии с 2013 по 2015 год. С 2016 года руководит "Айнтрахтом".
  • В первом матче 1/4 финала Лиги чемпионов "Бавария" победила в гостях испанскую "Севилью".

 

 

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