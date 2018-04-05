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Правительство Финляндии согласовало строительство "Северного потока-2"


фото: gazprom
В четверг, 5 апреля, правительство Финляндии дало согласие на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне

Об этом сообщает сайт финского правительства.

Предполагается, что через эксклюзивную экономическую зону Финляндии будет проходить 374 км газопровода.

Согласие правительства предусматривает условия, которым должен соответствовать заявитель, - учету чувствительности и уязвимости Балтийского моря, существующих проектов в исключительной экономической зоне и тому подобное.

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