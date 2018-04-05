Правительство Финляндии согласовало строительство "Северного потока-2"
5 апреля, 2018, 15:24
В четверг, 5 апреля, правительство Финляндии дало согласие на строительство российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне
Об этом сообщает сайт финского правительства.
Предполагается, что через эксклюзивную экономическую зону Финляндии будет проходить 374 км газопровода.
Согласие правительства предусматривает условия, которым должен соответствовать заявитель, - учету чувствительности и уязвимости Балтийского моря, существующих проектов в исключительной экономической зоне и тому подобное.
- Напомним, ранее Германия разрешила строить 55 км российского "Северного потока-2" в своих территориальных водах.
- В ЕС одобрили изменения в законодательстве, которые позволят контролировать газопровод в обход Украины.
- Дания приняла закон, который может помешать строительству "Северного потока-2".
- Польша планирует построить собственный газопровод к Дании по дну Балтийского моря.
- Канцлер Ангела Меркель считает, что строительство газопровода "Северный поток-2" из России в Германию не угрожает энергетической безопасности Европы.
- Глава НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев заявил, что в случае завершения российского проекта строительства газопровода "Северный поток-2" Европа должна быть готова к отключениям газа.
- США выступают против "Северного потока-2" и предполагают введение санкций.
- Комитет Европарламента по энергетике поддержал "газовые" изменения, которые помешают строительству "Северного потока-2".
- Германия разрешила строительство 30 км российского газопровода "Северный поток-2" в своей исключительной экономической зоне.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-