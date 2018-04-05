Порошенко назвал дату окончания АТО
Об этом сообщил Порошенко во время встречи с региональными журналистами, передает “РБК-Украина”.
По словам президента, дата окончания АТО будет в мае. Тогда Украина перейдет к другому формату обороны.
"Согласно принятому закону о реинтеграцию Донбасса мы вводим новые более эффективные меры с расширением наших оборонных возможностей, и делаем мы это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. Режим АТО, когда это все координировалось Службой безопасности Украины, сейчас будет переведен под руководство Вооруженных сил Украины", - заявил Порошенко.
Президент отметил, что формат АТО будет переведен в соответствующий формат военного под руководством Сергея Наев.
"Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - добавил он.
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- Напомним, что 16 марта командующим Объединенных сил на Донбассе были назначены генерал-лейтенанта Сергея Наева.
- Впоследствии Наєв рассказал, что главное отличие АТО и ООС заключается в подчиненности.
- Недавно спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Дмитрий Гуцуляк отметил,
- АТО и ООС будут проходить параллельно, пока президент не подпишет соответствующий приказ.
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