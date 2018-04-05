Порошенко назвал дату окончания АТО

5 апреля, 2018, 14:29

Президент Украины Петр Порошенко назвал дату окончания антитеррористической операции на Донбассе

Об этом сообщил Порошенко во время встречи с региональными журналистами, передает “РБК-Украина”.

По словам президента, дата окончания АТО будет в мае. Тогда Украина перейдет к другому формату обороны.

"Согласно принятому закону о реинтеграцию Донбасса мы вводим новые более эффективные меры с расширением наших оборонных возможностей, и делаем мы это, потому что видим резкий рост уровня угрозы на востоке нашего государства. Режим АТО, когда это все координировалось Службой безопасности Украины, сейчас будет переведен под руководство Вооруженных сил Украины", - заявил Порошенко.

Президент отметил, что формат АТО будет переведен в соответствующий формат военного под руководством Сергея Наев.

"Но когда будет мир, когда закончится война - это вопрос гораздо сложнее. Война закончится нашей победой, я не сомневаюсь", - добавил он.

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