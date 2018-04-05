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Полиция назвала "хулиганством" взрыв гранаты на военном заводе в Черкасской области


фото: npu.gov.ua
Полиция квалифицировала взрыв гранаты в цеху черкасского предприятия "Фотоприбор", что входит в состав "Укроборонпрома", как хулиганство

Об этом сообщили в секторе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Черкасской области.

Вещественные доказательства изъяты. Открыто уголовное производство по части 4 статьи 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

ГП "НПК Фотоприбор" – стратегическое для оборонной отрасли Украины предприятие, которое специализируется на разработке и изготовлении приборов ночного видения, систем прицеливания, наведения и управления огнем для бронетанковой техники и военной авиации. Продукция предприятия применяется в танках "Булат" и "Оплот", а также в противотанковых ракетных комплексах вертолетов.

  • Напомним, что этой ночью неизвестные бросили две гранаты в помещение производственного цеха черкасского ГП "НПК Фотоприбор", что входит в состав "Укроборонпрома".
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