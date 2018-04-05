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Получить гражданство Украины станет значительно сложнее. Объяснение МВД

Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал новый законопроект, предусматривающий ограничение вариантов получения украинского гражданства

Об этом глава МВД рассказал в интервью "Лига.нет"

Законопроект был инициирован президентом Петром Порошенко и сейчас находится на рассмотрении в Верховной Раде.

Если сейчас паспорт гражданина Украины может получить человек, имеющий доказательства проживания на территории Украины до 1991 года, то с принятием законопроекта этого будет мало.

“Достаточно привести в суд свидетеля, который подтвердит, что человек проживал в Украине до 1991 года, и воспользоваться недобросовестностью судебного разбирательства — и все, этого достаточно, чтобы получить гражданство! Этой лазейкой, с той или иной степенью успешности, пробовали воспользоваться много мошенников. Где-то нам удавалось это прекращать, а где-то у них получалось,”- подчеркнул Аваков.

Предусматривается и ограничение приобретения гражданства по линии дедушки или бабушки, как это было до этого времени. Если закон будет принят, останутся только родственники первой линии: отец, мать, брат, сестра. Жена или муж играют роль только в том случае, если брак продолжался не менее пяти лет.

Относительно нового законопроекта, то, по словам главы МВД, он надать дополнительные полномочия Миграционной службе и Комиссии при президенте Украины по вопросам гражданства.

Ужесточение порядка получения гражданства Аваков объясняет тем, что украинский паспорт сегодня "приобрел серьезный вес".

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