Польша жалеет, что не участвует в переговорах "в нормандском формате"
Об этом глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил в интервью Dziennik.pl
Щерский отметил, что отсутствие Польши в международных переговорах в Минске — красноречивый показатель эффективности деятельности правительства партий “Гражданская платформа” и "Польская крестьянская партия”.
"Не было для нас тогда более важного в международной политике. По нашим восточными границами шла война. Именно тогда наступил момент проверки эффективности внешней политики, проводимой "Гражданской платформой", - сказал глава канцеляции.
Впрочем, Щерский признал, что участия Варшавы в минских переговорах не хотели Германия, США, Украина и Россия.
"Нас никто не хотел в ситуации, когда за нашей восточной границей идет регулярная война. Это были не рассуждения о будущем зоны евро, только вопросы, касающиеся национальной безопасности", - пояснил он.
При этом Щерский говорит, что это тоже вопрос работы правительства, которое в то время было у власти.
Отметим, что партия "Гражданская платформа" является главным оппонентом нынешней правящей коалиции в Польше.
- Напомним, президент Польши Дуда после избрания на должность в 2015 году выдвинул предложение о присоединении Польши к переговорам по Донбассу.
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