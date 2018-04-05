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Польша жалеет, что не участвует в переговорах "в нормандском формате"

Отсутствие Польши в переговорах относительно решения конфликта на востоке Украины - это провал предыдущей властной коалиции

Об этом глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский заявил в интервью Dziennik.pl

Щерский отметил, что отсутствие Польши в международных переговорах в Минске — красноречивый показатель эффективности деятельности правительства партий “Гражданская платформа” и "Польская крестьянская партия”.

"Не было для нас тогда более важного в международной политике. По нашим восточными границами шла война. Именно тогда наступил момент проверки эффективности внешней политики, проводимой "Гражданской платформой", - сказал глава канцеляции.

Впрочем, Щерский признал, что участия Варшавы в минских переговорах не хотели Германия, США, Украина и Россия.

"Нас никто не хотел в ситуации, когда за нашей восточной границей идет регулярная война. Это были не рассуждения о будущем зоны евро, только вопросы, касающиеся национальной безопасности", - пояснил он.

При этом Щерский говорит, что это тоже вопрос работы правительства, которое в то время было у власти.

Отметим, что партия "Гражданская платформа" является главным оппонентом нынешней правящей коалиции в Польше.

  • Напомним, президент Польши Дуда после избрания на должность в 2015 году выдвинул предложение о присоединении Польши к переговорам по Донбассу.
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