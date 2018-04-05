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Омелян внес в Кабмин представление на увольнение главы "Укртрансбезпеки"

Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка

Об этом Омелян заявил в эфире телеканала "112 Украина".

"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности", — сказал Омелян.

По его словам, все имеющиеся факты не позволяют Ноняку занимать эту должность. Соответствующее представление Омелян внес в Кабинет министров и надеется, что решение будет принято.

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