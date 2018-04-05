Омелян внес в Кабмин представление на увольнение главы "Укртрансбезпеки"
5 апреля, 2018, 22:55
Министр инфраструктуры Владимир Омелян внес в Кабинет министров представление об увольнении главы "Укртрансбезпеки" Михаила Ноняка
Об этом Омелян заявил в эфире телеканала "112 Украина".
"Две недели назад я подал господина Ноняка на увольнение. Я неоднократно с ним проводил беседы относительно его личного профессионального поведения и непрофессионального. У меня есть достаточно фактов относительно его злоупотребления на своей должности", — сказал Омелян.
По его словам, все имеющиеся факты не позволяют Ноняку занимать эту должность. Соответствующее представление Омелян внес в Кабинет министров и надеется, что решение будет принято.
- Напомним, 27 февраля Верховная Рада Украины приняла законопроект №6766 о платных дорогах.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-