Оккупанты до сих пор пренебрегают перемирием: На Донбассе почти 40 обстрелов за сутки

5 апреля, 2018, 08:59

Российско-оккупационные войска продолжают срывать "пасхальное перемирие", за прошедшие сутки они 39 раз обстреляли позиции украинской армии

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении позиции возле шахты "Бутовка" накрыли огнем из 82 мм минометов, гранатометов, снайперской и стрелкового оружия. Враги били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки.

Оккупанты использовали для обстрелов гранатометы районе Водяного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутового, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутового, а снайперское и стрелковое оружие - возле Широкиного и Водяного. Противники также били из стрелкового оружия вблизи Павлополя, Гнутового и Невельского.

"На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также – станции Донец. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - подытожили в штабе.