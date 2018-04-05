Оккупанты до сих пор пренебрегают перемирием: На Донбассе почти 40 обстрелов за сутки
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.
На Донецком направлении позиции возле шахты "Бутовка" накрыли огнем из 82 мм минометов, гранатометов, снайперской и стрелкового оружия. Враги били из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по укреплениям в районе Авдеевки, Лебединского и Каменки.
Оккупанты использовали для обстрелов гранатометы районе Водяного и Марьинки, вооружения БМП - вблизи Гнутового, крупнокалиберные пулеметы - неподалеку Опытного и Гнутового, а снайперское и стрелковое оружие - возле Широкиного и Водяного. Противники также били из стрелкового оружия вблизи Павлополя, Гнутового и Невельского.
"На Луганском направлении из стрелкового оружия боевики обстреляли наши укрепления в районе Станицы Луганской, а также – станции Донец. Вследствие вражеского огня ни один украинский воин не пострадал", - подытожили в штабе.
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