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НАБУ и САП завершили досудебное расследование "дела рюкзаков”

НАБУ и САП завершили расследование по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД Украины

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на НАБУ.

В ведомстве рассказали, что отныне материалы дела открываются для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. Конкретных рамок сроков для ознакомления законом не предусмотрено, однако в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.

После ознакомления дело будет передано в суд.

 
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