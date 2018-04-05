НАБУ и САП завершили досудебное расследование "дела рюкзаков”

5 апреля, 2018, 18:31

НАБУ и САП завершили расследование по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД Украины

Об этом сообщает The Insider со ссылкой на НАБУ.

В ведомстве рассказали, что отныне материалы дела открываются для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. Конкретных рамок сроков для ознакомления законом не предусмотрено, однако в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.

После ознакомления дело будет передано в суд.