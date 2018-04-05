НАБУ и САП завершили досудебное расследование "дела рюкзаков”
5 апреля, 2018, 18:31
НАБУ и САП завершили расследование по факту возможной растраты государственных средств при закупке рюкзаков МВД Украины
Об этом сообщает The Insider со ссылкой на НАБУ.
В ведомстве рассказали, что отныне материалы дела открываются для ознакомления подозреваемым и стороне их защиты. Конкретных рамок сроков для ознакомления законом не предусмотрено, однако в случае затягивания процедуры, сторона обвинения может обратиться в суд для установления предельного срока.
После ознакомления дело будет передано в суд.
- Напомним, 31 октября детективы НАБУ провели обыск у Александра Авакова - сына министра внутренних дел Арсена Авакова в рамках расследования закупки рюкзаков для МВД.
- МВД считает, что обыски со стороны НАБУ являются политически мотивированными.
- НАБУ задержало экс-заместителя министра внутренних дел Сергея Чеботаря и представителя фирмы-поставщика рюкзаков Владимира Литвина.
- Трем подозреваемым по "делу рюкзаков" сообщили о подозрении в растрате 14 млн грн.
- 2 ноября Соломенский районный суд Киева отпустил всех подозреваемых под личное обязательство.
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