На Житомирщине неизвестный в балаклаве расстрелял депутата от фракции БПП

5 апреля, 2018, 19:03

При выходе из Новоград-Волынского дома культуры совершено покушение на убийство депутата местного совета Олега Ващенко

Об этом сообщает 04141.сom.ua.

Новоград-Волынский городской голова Виктор Весельский отметил, что врачи дважды оперировали Ващенко в реанимационном отделении. Состояние больного стабильно тяжелое. Одна пуля у больного еще не удалена. На месте преступления было 5 пустых гильз.

Событие произошло, когда потерпевший выходил из помещения спортивного клуба. Неизвестный в балаклаве совершил несколько выстрелов в сторону мужчины, в результате чего тот получил проникающие огнестрельные ранения плеча и непроникающее грудной клетки.

На территории Барановского, Новоград-Волынского, Емильчинского и Пулинського районов Житомирщины было введено специальные мероприятия "Сирена".

По данному факту начато уголовное производство по ч.2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В горсовете Новограда-Волынского предприниматель Олег Ващенко входит в постоянную комиссию по вопросам городского бюджета и коммунальной собственности.