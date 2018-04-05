На полигоне Кривого Рога прогремел взрыв, трое бойцов Нацгвардии получили ранения
5 апреля, 2018, 13:40
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
На полигоне 17-й отдельной танковой бригады в Кривом Роге во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Нацгвардии произошел взрыв, трое военных получили ранения
Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.
Отмечается, что военные, по предварительным данным, шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия. Именно тогда на своем пути они подорвались на неизвестном боеприпасе.
"На момент происшествия проходила подготовка к стрельбам, и военнослужащие, привлеченные к стрельбам, боеприпасы еще не получали. Пострадавшие госпитализированы, по данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка", - подчеркнули в ведомстве.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-