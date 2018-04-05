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На полигоне Кривого Рога прогремел взрыв, трое бойцов Нацгвардии получили ранения


фото: LiveJournal
На полигоне 17-й отдельной танковой бригады в Кривом Роге во время мероприятий по боевой подготовке подразделений Нацгвардии произошел взрыв, трое военных получили ранения

Об этом сообщает пресс-центр Министерства внутренних дел.

Отмечается, что военные, по предварительным данным, шли устанавливать мишени для стрельбы из снайперского оружия. Именно тогда на своем пути они подорвались на неизвестном боеприпасе.

"На момент происшествия проходила подготовка к стрельбам, и военнослужащие, привлеченные к стрельбам, боеприпасы еще не получали. Пострадавшие госпитализированы, по данному факту оперативным командованием "Восток" начата служебная проверка", - подчеркнули в ведомстве.

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