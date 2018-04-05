На Черниговщине разоблачили на взятке руководителя РГА, который служил в АТО

5 апреля, 2018, 21:10

Прокуратура задержала главу Коропской районной государственной администрации в Черниговской области за взятку в $4 тысячи

Об этом сообщает пресс-служба Военной прокуратуры центрального региона.

Сотрудники военной прокуратуры обнаружили и изъяли $4 тысячи в ходе обыска служебного кабинета чиновника. Отмечается, что эти средства были второй частью взятки и "взял" он их уже в ходе негласных следственных действий. Первую часть неправомерной выгоды ($1 тысячу) чиновник получил еще 7 марта.

Взятку и. о. главы района получил за несколько "услуг", а именно: предоставление разрешения на разработку технической документации по выделению земельных участков, утверждение проекта их землеустройства и заключение договоров аренды на эти участки от имени Коропской районной государственной администрации.

Указанные земельные участки относились к категории не распределенных (не востребованных), то есть принадлежащих либо собственникам, которые официально умерли и/или не имеют наследников, или лицам, местонахождение которых сейчас неизвестно.

Правоохранители готовят сообщение о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины “Получение взятки”, ходатайство следователю судьи об отстранении от должности и наложение ареста на имущество.

Отмечается, что санкции за такое правонарушение предусматривают лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, с конфискацией имущества.

Из сообщения военной прокуратуры понятно, что задержанный и.о. главы Коропской районной государственной администрации - это Виктор Кузуб, ветеран АТО.