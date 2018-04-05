На Андреевском спуске начали сносить киоски с матрешками и советскими звездами

5 апреля, 2018, 11:22

Еще ночью 4 апреля коммунальные службы начали разбирать несколько десятков МАФов на перекрестке улиц Десятинной и Владимировской, где продавали сувениры с советской символикой

Об этом сообщает "Сегодня".

Владельцы киосков рассказали, как забирали остатки товара просто по технике, что вывозила МАФы. Демонтаж продолжался и на следующий день: пока коммунальщики разбирали конструкции торговых рядов, продавцы составляли свою сувенирную продукцию.

Работы проводит КП "Киевблагоустройство" на основании официального поручения. И.о. директора коммунального предприятия Андрей Анреев напомнил, что поручению предшествовали инспекторские проверки, которые показали отсутствие у предпринимателей разрешений на установку киосков. 1 февраля городские власти Киева предложили продавцам перенести свои торговые точки на Аллею художников, находится рядом, но большинство отказалось.

Предприниматели решили стоять до последнего. Считают, что переезд не пойдет на пользу их бизнесу.

"Нам предложили места в самом конце аллеи: стеречь рельсы фуникулера ... Что касается" оживленной "торговли, то о ней можно узнать у художников, которые днями играют в шахматы вместо того, чтобы продавать", - говорит один из продавцов сувениров.

Зато киевляне и гости города не очень довольны торговли матрешками в историческом центре города и радости от демонтажа не скрывают.

В киевской администрации обещают, что новых киосков на этом месте не поставят. Зато проведут благоустройство сквера с памятником Андрею Первозванному, который находится рядом. Правда, неизвестно когда.

На благоустройство ожидает и сквер возле ст. м. "Политехнический институт". В прошлом году там тоже снесли незаконные МАФы, а сейчас планируют оборудовать зеленую зону с лавочками, аллеями и фонтаном. Работы планировали начать в этом году весной и завершить ко Дню Киева. В КП "Благоустройство" говорят - все идет по плану.