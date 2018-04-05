Миссия по ликвидации "Исламского государства" в Сирии завершается, - Трамп
Соответствующее заявление распространил офис официального представителя Белого дома.
"Теперь, когда ИГ почти полностью уничтожено, военная миссия по ликвидации ИГ в Сирии стремительно приближается к своему завершению. Соединенные Штаты и наши партнеры имеют твердое намерение продолжать ликвидацию тех незначительных остатков ИГ в Сирии, которые до сих пор не уничтожены нашими силами", - отмечается в документе.
Как подчеркнули в Белом доме, США продолжат консультации с союзниками относительно будущих планов.
"Мы надеемся, что страны этого региона и за его пределами, а также ООН, прилагать усилия для достижения мира и предотвращения возрождения ИГ", - сказано в заявлении.
Сейчас на территории Сирии находятся около 2 тысяч военнослужащих США, в том числе американский спецназ, который помог захватить территории террористов "Исламского государства".
- Генерал армии США Джозеф Вотель, который является главой Центрального командования и руководит войсками на Ближнем Востоке, подсчитал, что более 90% территории "ИГ" в Сирии было отвоевано с 2014 года.
- В СМИ появилась информация, что Трамп заявил своим советникам, что собирается настаивать на выводе американских сил из Сирии.
Читайте также
-
16 марта, 2018 Виталий Портников: военный переворот - не фантастика
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-
-
Читайте также
-
18 марта, 2018 "Савченко развели, как лоха", - криминалист
-
15 марта, 2018 Виталий Портников: мафия уже на пороге Украины
-