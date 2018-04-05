Луценко о деле Холодницкого: НАБУ не работает без САП, нужны изменения в законе

5 апреля, 2018, 09:59

НАБУ не сможет работать без Специализированной антикоррупционной прокуратуры, для чего нужно решение парламента о каких-то изменениях в законе

Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".

Он отметил, что не сможет выполнять функции руководителя САП, ведь генпрокурор может теоретически только подписывать решение о смене прокурора или группы прокуроров.

По его словам, генпрокурору таже запрещено знать материалы дел САП, или давать указания по делу и рассматривать жалобы следователей на прокурора.

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"То есть Генпрокурор в принципе не может управлять САП в случае снятия или отставки Назара Холодницького. К тому же я прекрасно понимаю, что без САП НАБУ не работает. Это два сиамские близнеца; невозможно детективу работать без прокурора! Выход из патовой ситуации один - решение парламента о каких-то изменениях в законе", - подчеркнул Луценко.