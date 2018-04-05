Луценко о деле Холодницкого: НАБУ не работает без САП, нужны изменения в законе
Об этом заявил генпрокурор Юрий Луценко в интервью изданию "Цензор.НЕТ".
Он отметил, что не сможет выполнять функции руководителя САП, ведь генпрокурор может теоретически только подписывать решение о смене прокурора или группы прокуроров.
По его словам, генпрокурору таже запрещено знать материалы дел САП, или давать указания по делу и рассматривать жалобы следователей на прокурора.
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"То есть Генпрокурор в принципе не может управлять САП в случае снятия или отставки Назара Холодницького. К тому же я прекрасно понимаю, что без САП НАБУ не работает. Это два сиамские близнеца; невозможно детективу работать без прокурора! Выход из патовой ситуации один - решение парламента о каких-то изменениях в законе", - подчеркнул Луценко.
- Отметим, 4 апреля НАБУ обнародовало аудиозаписи, которые получило благодаря прослушиванию кабинета Холодницкого.
- Отметим, 20 марта в рабочем кабинете Холодницкого обнаружили скрытые средства прослушивания.
- Впоследствии глава САП подтвердил эту информацию, а гепрокурор Юрий Луценко признал прослушивания кабинета Холодницкого. Тогда он и рассказал, что ГПУ и НАБУ проводили следственные действия в отношении руководителя САП.
- 30 марта Холодницкий не пришел на допрос в Генпрокуратуру.
- В ГПУ рассказали, что дело, в котором фигурирует Холодницкий, расследуют уже полгода.
- 30 марта Луценко обратился в Квалификационно-дисциплинарной комиссии прокуроров с просьбой об увольнении Холодницкого с должности.
- Глава НАБУ Артем Сытник назвал расследование, через которые открыли дело против Холодницкого.
- Напомним, Холодницкий 3 апреля пришел на допрос в Генпрокуратуру. После этого он заявил, что отказался от участия в следственных действиях.
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