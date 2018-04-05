Лотереи принесут миллиардные доходы госбюджету Украины через прозрачную систему е-учета

5 апреля, 2018, 11:38

Лотереи в Украине могут приносить миллиардные прибыли в государственный бюджет благодаря прозрачной системе электронного учета

Об этом заявил народный депутат, председатель парламентского комитета по вопросам информатизации и связи Александр Данченко в эфире телеканала Эспрессо.TV.

"Лотерейный бизнес может приносить миллиардные прибыли в государственный бюджет Украины, но сначала надо ввести единую систему учета поступлений от продажи лотерейных билетов", - подчеркнул Данченко.

По его словам, во всех европейских странах есть такие системы, они успешно работают. И пока такой системы не будет в Украине, доходы от лотерейного бизнеса будут оставаться в тени.

"Есть централизованная система, которая в Министерстве финансов стоит, или в налоговой, такой себе процессинговый центр, к которому должна быть подключена каждая точка продажи лотерей. Они подсоединяются он-лайн. Человек пришел, купил лотерею, выиграл, не выиграл, но эта транзакция в центральной системе, она уже рассчитана, на нее начислены налоги. То есть, каждой минуты со всей страны от всех операторов поступает информация, и средства идут в он-лайн. У нас же ситуация пока такая: ты купил лотерейный билет, но не знаешь, кому ты заплатил эти средства, или это легально? Легального контроля нет!", - отметил Данченко.

Он прогнозирует, что такую единую систему можно разработать за 4-5 месяцев, и игроки рынка могут сами профинансировать ее создание и передать государству. Опыт стран ЕС подсказывает: именно на огромные и прозрачные поступления от прибылей лотерейного бизнеса можно финансировать спорт, культуру, социальные проекты.

Но пока введение прозрачной схемы Е-учета лотерей откладывается. И даже в новых “Лицензионных условиях” для игроков лотерейного рынка, разработанных Министерством финансов, нет четкой и прозрачной схемы контроля доходов операторов.

"А бизнес, который находится в тени, может быть источником финансирования лоббистских групп, которые готовятся уже к выборам", - предположил народный депутат.