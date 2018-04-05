Легендарный боксер все еще хочет драться с Ломаченко

5 апреля, 2018, 13:37

Знаменитый филиппинский боксер Мэнни Пакьяо не отказался от идеи встретиться с украинцем Василием Ломаченко

Об этом заявил промоутер обоих боксеров Боб Арум, который давно стремится организовать этот поединок, сообщает Boxingscene.

"Мэнни сказал мне, что если победит Лукаса Матиссе, то хочет в следующем бою встретиться с Ломаченко, которого многие называют лучшим в мире", -сказал Боб Арум.

39-летний Мэнни Паккьяо следующий бой проведет проведет 14 июля против аргентинца Лукаса Матиссе в Малайзии за титул чемпиона мира WBA в полусреднем весе (до 66,7 кг).

30-летний Василий Ломаченко 12 мая сразится с венесуельцем Хорхе Линаресом в Лас-Вегасе за титул чемпиона мира WBA в легком весе (до 61,2 кг), где украинец дебютирует.

Ранее Ломаченко неоднократно заявлял, что ему не интересен поединок с Пакьяо, поскольку лучшие годы филиппинца остались позади и победа над ветераном ему ничего не даст.

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Ломаченко является чемпионом мира WBO во втором полулегком весе (до 59 кг), ранее он владел титулом этой организации в полулегкой категории (до 57,2 кг).

Мэнни Пакьяо считается одним из лучших боксеров в истории филиппинец становился чемпионом мира в восьми весовых категориях.

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