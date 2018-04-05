Кратковременные дожди, местами с грозами: какой будет погода на Страстную пятницу

5 апреля, 2018, 14:13

Среди достаточно синоптично однородных сухих и теплых дней, в пятницу, 6 апреля, появится атмосферный фронт с дождями и даже грозами

Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко в Facebook.

Кратковременные дожди, местами с грозами пройдут в западных областях, вечером в пятницу придут в Житомирской, Винницкой и Киевской области.

Эти дожди немного освежат воздух на западе, там 6 апреля ожидается 9-14 градусов с отметкой плюс. На остальной территории Украины будет тепло, +14-20 градусов.

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В пятницу в Киеве стоит ожидать холодноватое ночь (+3-5 градусов), и теплый день, около +15 градусов. Ночью и в течение дня осадки маловероятны, а вечером в пятницу пройдет дождь.

“Этот дождь еще задержится ночью 7 апреля, но уже днем в субботу и в течение суток Пасхи везде будет сухо и тепло", - сообщает синоптик.