Как в Киеве изменится движение общественного транспорта на Пасху. Объяснение КГГА

5 апреля, 2018, 15:48

Работа общественного транспорта в ночь на Пасху и утром будет изменена

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года продолжат работу:

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Троещина до 2:30, 8 апреля начата работа станций с 4:00;

станций линии скоростного трамвая на жилом массиве Борщаговка в 2:15, 8 апреля начата работа станций с 4:00;

продлена работа фуникулера в ночь на 8 апреля до 24:00 и начнется с 05:00.

Кроме того, временно 7 и 8 апреля остановка троллейбусов маршрутов 5, 8, 9, 17, 93Н и автобусных маршрутов 24, 114, 118 "Улица Ивана Франко" в направлении площади Победы переносится на 50 метров вперед.

Также временно 7 и 8 апреля на период перекрытия движения автотранспорта по нечетной стороной ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Теодора Драйзера до ул. Генерала Ватутина движение автобусов маршрута № 73 организуется в направлении ст. м. "Оболонь" трассой: вул. Радунская (от ул. Милославской) - ул. Градинская – ул. Оноре де Бальзака (нечетная сторона) - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака (четная сторона) – ул. Каштановая - просп. Владимира Маяковского - просп. Генерала Ватутина, далее по действующей трассе.

В случае перекрытия движения транспорта парной стороной ул. Оноре де Бальзака на участке от ул. Каштановая до ул. Теодора Драйзера организовать движение автобусов маршрутов №№ 21, 73 трассой:

маршрут № 21: ст. м. "Почайна" ("Петровка") - просп. Степана Бандеры - просп. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака;

маршрут № 73: от ст. м. "Героев Днепра" до ул. Генерала Ватутина по действующему маршруту, далее просп. Генерала Ватутина - ул. Владимира Маяковского - ул. Теодора Драйзера - ул. Оноре де Бальзака - далее по действующему маршруту; от ул. Милославской до ул. Оноре де Бальзака по существующему маршруту, далее - ул. Оноре де Бальзака - ул. Драйзера - просп. Маяковского - просп. Генерала Ватутина - далее по действующему маршруту.

После завершения церковных богослужений с 05:00 до 10:00 8 апреля 2018 года будет увеличено количество подвижного состава на маршрутах наземного общественного транспорта, которые пролегают возле мест их проведения, в соответствии с пассажиропотока.