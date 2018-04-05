 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Футбольный клуб уволил двух игроков за издевательство над котом


фото: La Prensa de Lara
Венесуэльский футбольный клуб "Сулия" расторг контракты с двумя игроками, которые издевались над котом

Об этом сообщает официальный сайт клуба из города Маракайбо.

Это произошло после того, как Эдуин Керо опубликовал в Instagram фотографии Давида Баррето, который издевается над котом. На снимках мужчина поднимает животное и тянет его за лапы, а потом бросает кота с высоты в несколько этажей на асфальт.

"Сулия" провела внутреннее расследование, по итогам которого приняла решение уволить обоих футболистов. Также клуб посоветовал игрокам обратиться за помощью к психологам.

"Давид Баррето и Эдуин Керо уволенны за нарушение внутренних правил команды - они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых советом директоров", - говорится в заявлении "Бутыли".

  • Оба игрока перешли в "Сулию" в январе этого года. Керо является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2017 для игроков моложе 20 лет в составе сборной Венесуэлы.
  • "Сулия" выступает в высшем дивизионе чемпионата Венесуэлы. В 2016 году команда выиграла Кубок Венесуэлы и стала чемпионом страны.
  • В марте из-за кота в Стамбуле рефери был вынужден остановить матч Лиги чемпионов между турецким "Бешикташем" и немецкой "Баварией".

 

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

5 апреля, 2018 четверг

больше новостей

5 апреля, 2018 четверг

4 апреля, 2018 среда

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать