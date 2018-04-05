Футбольный клуб уволил двух игроков за издевательство над котом
Об этом сообщает официальный сайт клуба из города Маракайбо.
Это произошло после того, как Эдуин Керо опубликовал в Instagram фотографии Давида Баррето, который издевается над котом. На снимках мужчина поднимает животное и тянет его за лапы, а потом бросает кота с высоты в несколько этажей на асфальт.
EmbajadaPress.- Embajada de Derechos Humanos en Venezuela presentó denuncia escrita contra los ciudadanos Eduin Estiwer Quero Albarracín #EduinQuero y David Enrique Barreto Benitez #DavidBarreto por la presunta comisión de hechos punibles tipificados en los artículos 478 y 537 del Código Penal venezolano y en la Ley para la Protección de la Fauna Doméstica Libre y en Cautiverio. #Justicia #NoImpunidad #MaltratoAnimal #MalTratamientoAnimal #AnimalAbuser #MinisterioPublico #ZuliaFC #vinotinto
"Давид Баррето и Эдуин Керо уволенны за нарушение внутренних правил команды - они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых советом директоров", - говорится в заявлении "Бутыли".
- Оба игрока перешли в "Сулию" в январе этого года. Керо является серебряным призером молодежного чемпионата мира-2017 для игроков моложе 20 лет в составе сборной Венесуэлы.
- "Сулия" выступает в высшем дивизионе чемпионата Венесуэлы. В 2016 году команда выиграла Кубок Венесуэлы и стала чемпионом страны.
- В марте из-за кота в Стамбуле рефери был вынужден остановить матч Лиги чемпионов между турецким "Бешикташем" и немецкой "Баварией".
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