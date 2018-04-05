Футбольный клуб уволил двух игроков за издевательство над котом

5 апреля, 2018, 15:54

Венесуэльский футбольный клуб "Сулия" расторг контракты с двумя игроками, которые издевались над котом

Об этом сообщает официальный сайт клуба из города Маракайбо.

Это произошло после того, как Эдуин Керо опубликовал в Instagram фотографии Давида Баррето, который издевается над котом. На снимках мужчина поднимает животное и тянет его за лапы, а потом бросает кота с высоты в несколько этажей на асфальт.

"Сулия" провела внутреннее расследование, по итогам которого приняла решение уволить обоих футболистов. Также клуб посоветовал игрокам обратиться за помощью к психологам.

"Давид Баррето и Эдуин Керо уволенны за нарушение внутренних правил команды - они совершили действия, которые подрывают фундаментальные ценности клуба. Игроки уже знают о мерах, принятых советом директоров", - говорится в заявлении "Бутыли".