Есть вероятность полномасштабной агрессии России: Полторак спрогнозировал, что будет с ситуацией на Донбассе

5 апреля, 2018, 10:58

Российская власть не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на Донбассе и хочет заморозить конфликт

Об этом заявил министр обороны Степан Полторак в интервью газете "Урядовый курьер", передает пресс-центр Министерства.

Он поделился своим прогнозом относительно дальнейшего развития конфликта и общей ситуации на востоке Украины.

"По нашим данным, Россия не собирается отказываться от продолжения вооруженной агрессии на востоке Украины. Об этом свидетельствует российское военное присутствие в отдельных районах Донецкой и Луганской областей и ведения боевых действий против ВСУ", - отметил Полторак.

По его словам, Кремль не хочет решать конфликт, а наоборот его заморозить, а президент Владимир Путин до сих пор надеется, что Украина откажется от евроатлантической интеграции, чтобы стать частью "русского мира".

Таким образом российская власть не собирается выполнять Минские соглашения, не выведет из Донбасса войска и продолжит выступать против введения миротворцев ООН на Донбасс.

"Мы знаем и о том, что, кроме уже упомянутого группировки, оперативные планы противника содержат много вариантов ведения боевых действий на нашей территории. Россия использует Донбасс не только для подготовки военных, которые потом воюют в других горячих точках, в частности, Сирии, но и как полигон боевого испытания военной техники", - отметил Полторак.

Он добавил, что конфликт на востоке не дает Украине возможности развиваться и реформироваться в максимально быстром темпе.

"Вполне ожидаемым является продолжение агрессивных действий на востоке Украины. Более того, существует вероятность перерастания конфликта в полномасштабную агрессию Кремля. Это правда, которая не позволяет иметь иллюзий относительно отказа России от оккупации части нашей территории и вывода своих войск в ближайшей перспективе", - подытожил Полторак.

Согласно его данным, на украинской границе Россия сосредоточила 19 батальонных тактических групп первого и второго эшелонов численностью более 77 тысяч человек. В состав группировки входит почти 1 тысяча танков, 2,3 тысячи боевых машин, свыше 1,1 тысячи артиллерийских систем и около 400 систем залпового огня.