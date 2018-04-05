Еще одна страна будет расследовать утечку данных из Facebook

5 апреля, 2018, 20:05

В Австралии инициировали расследование из-за масштабной утечки данных пользователей соцсети Facebook

Об этом сообщает пресс-служба комиссара.

"Сегодня открыто официальное расследование после того, как Facebook подтвердил утечку личной информации более 300 тысяч австралийских пользователей, а также то, что ее, возможно, купили и использовали без разрешения", - говорится в сообщении.

В ходе расследования рассмотрят нарушение Facebook "Закона о конфиденциальности" 1988 года.

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"Все организации, на которые распространяется “Закон о конфиденциальности”, имеют обязательства в отношении личной информации, которой они владеют. Это включает в себя введение обоснованных мер безопасности для надежности личной информации и обеспечения надлежащего информирования клиентов о сбор и обработку их личных данных", - сообщает пресс-служба.