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Еще одна страна будет расследовать утечку данных из Facebook

В Австралии инициировали расследование из-за масштабной утечки данных пользователей соцсети Facebook

Об этом сообщает пресс-служба комиссара.

"Сегодня открыто официальное расследование после того, как Facebook подтвердил утечку личной информации более 300 тысяч австралийских пользователей, а также то, что ее, возможно, купили и использовали без разрешения", - говорится в сообщении.

В ходе расследования рассмотрят нарушение Facebook "Закона о конфиденциальности" 1988 года.

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"Все организации, на которые распространяется “Закон о конфиденциальности”, имеют обязательства в отношении личной информации, которой они владеют. Это включает в себя введение обоснованных мер безопасности для надежности личной информации и обеспечения надлежащего информирования клиентов о сбор и обработку их личных данных", - сообщает пресс-служба.

  • Напомним, 17 марта стало известно, что британско-американская компания Cambridge Analytica собрала в 2016 году данные профилей 50 млн пользователей соцсети Facebook без их согласия. Целью сбора данных вроде было создание программного обеспечения для предвыборной кампании кандидата в президенты США Дональда Трампа для предсказания электоральных решений.
  • Facebook обвинения отвергает и отмечает, что данные были предоставлены компании Cambridge Analytica пользователями добровольно.
  • 20 марта Еврокомиссия заявила, что требует объяснений в Facebook относительно несанкционированного использования персональных данных пользователей во время предвыборной кампании Трампа.
  • В результате скандала главу компании Cambridge Analytica отстранили от исполнения обязанностей.
  • В марте Израиль начал расследование по утечке персональных данных более 50 млн пользователей соцсети Facebook.
  • Вскоре в США подали первый коллективный иск из-за масштабной утечки данных.
  • Марк Цукерберг отклонил призывы покинуть Facebook и уволить сотрудников, заявив, что он берет на себя полную ответственность за утечку данных
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