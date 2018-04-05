Дизайнер Марк Джейкобс устроил флешмоб, чтобы сделать предложение любимому. Все сняли на видео
5 апреля, 2018, 16:23
Американский дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду Чарли Дефранческо
Видео признания Марк показал в своем Instagram-аккаунте.
Предложение руки и сердца Марк Джейкобс решил сделать оригинально. Признаться дизайнер решил в день рождения Чарли. Его пара планировала праздновать в небольшом мексиканском ресторане Chipotle.
Когда марк и Чарли ужинали, официанты и другие работники заведения внезапно встали с места и начали танцевать. Флешмоб устроили под песню Принса Kiss.
Сначала Чарли подумал, что это просто сюрприз в честь его дня рождения и начал снимать на телефон. И Марк Джейкобс удивил его еще больше, когда стал на одно колено и спросил, хочет ли тот жениться.
Чарли Дефранческо ответил своему любимому "Да".
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