Дизайнер Марк Джейкобс устроил флешмоб, чтобы сделать предложение любимому. Все сняли на видео

5 апреля, 2018, 16:23

Американский дизайнер Марк Джейкобс сделал предложение своему бойфренду Чарли Дефранческо

Видео признания Марк показал в своем Instagram-аккаунте.

Предложение руки и сердца Марк Джейкобс решил сделать оригинально. Признаться дизайнер решил в день рождения Чарли. Его пара планировала праздновать в небольшом мексиканском ресторане Chipotle.

Когда марк и Чарли ужинали, официанты и другие работники заведения внезапно встали с места и начали танцевать. Флешмоб устроили под песню Принса Kiss.

Сначала Чарли подумал, что это просто сюрприз в честь его дня рождения и начал снимать на телефон. И Марк Джейкобс удивил его еще больше, когда стал на одно колено и спросил, хочет ли тот жениться.

Чарли Дефранческо ответил своему любимому "Да".