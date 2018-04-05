Десантно-штурмовые войска вместо Высокомобильных десантных. В Украине переименовали род войск ВСУ

5 апреля, 2018, 18:12

Верховная Рада переименовала Высокомобильные десантные войска Вооруженных сил в Десантно-штурмовые войска ВСУ

Об этом сообщает пресс-служба Верховной Рады.

За президентский законопроект (№7330) "О внесении изменений в некоторые законы Украины по вопросам обороны "О десантно-штурмовых войсках" в первом чтении и в целом проголосовали 236 народных депутатов.

Депутаты внесли соответствующие изменения в законы "Об обороне Украины", "О Вооруженных силах Украины" и "О правовом режиме военного положения".

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, переименование рода войск обусловлено оккупацией Вооруженных сил Российской Федерации части территории Украины", что повлекло негативное отношение личного состава и ветеранов-десантников к названию ВДВ (Высокомобильные десантные войска) одновременно с ВДВ (воздушно-десантные войска) страны-агрессора".

"Название "Десантно-штурмовые войска" точнее отражает специфику, сущность, принципы боевого применения подразделений, что соответствует стандартам государств-членов НАТО", - подчеркнул первый заместитель министра обороны Иван Руснак, представляя законопроект.