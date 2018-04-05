Дело Бубенчика: Прокуратура изменила подозрение
Об этом сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передает в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.
"На основании тех материалов, что есть в уголовном производстве, считаем, что подозрение ранее объявленное не является таким, которое можно считать обоснованной для избрания меры пресечения с этим ходатайством. В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили для выполнения определенных процедур защита Бубенчика для выполнения процессуальных действий. Потом, в соответствии с УПК, будет происходить протекание данного уголовного производства. Решением Печерского райсуда удовлетворено наше заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Бубенчику именно на основании того, что подозрение будет изменена", - сказала Стрижевская.
Заместитель генпрокурора отметила, что в дальнейшм вопрос об избрании меры пресечения ставиться в зависимости от того, насколько в этом будет необходимость.
- Напомним, ранее ГПУ задержала Ивана Бубенчика, который заявлял, что во время Революции Достоинства стрелял из автомата по подразделениям "Беркута" и убил двух из них.
- В ГПУ заявили, что закон об амнистии участников Революции Достоинства не может быть применен к подозреваемому в убийстве "беркутовцев" Ивана Бубенчика.
- Генпрокурор Украины Юрий Луценко назвал неправильной квалификацию действий Бубенчика и сменил прокуроров в деле.
Читайте также
-
4 апреля, 2018 Дело Бубенчика: ошибка, реванш или информационная провокация
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-
-
Читайте также
-
5 апреля, 2018 Холодный Северный поток-2: риски для Украины и Европы
-
4 апреля, 2018 Виталий Портников: балтийский саммит как урок для Украины
-