Дело Бубенчика: Прокуратура изменила подозрение

5 апреля, 2018, 11:50

Прокуратура изменила подозрение в деле участника Революции Достоинства Ивана Бубенчика, которого обвиняли в убийстве двух "беркутовцев", и отозвала ходатайство об аресте

Об этом сообщила заместитель генпрокурора Анжела Стрижевская, передает в Facebook пресс-секретарь ГПУ Андрей Лысенко.

"На основании тех материалов, что есть в уголовном производстве, считаем, что подозрение ранее объявленное не является таким, которое можно считать обоснованной для избрания меры пресечения с этим ходатайством. В связи с тем, что подозрение изменено, сегодня мы пригласили для выполнения определенных процедур защита Бубенчика для выполнения процессуальных действий. Потом, в соответствии с УПК, будет происходить протекание данного уголовного производства. Решением Печерского райсуда удовлетворено наше заявление об отзыве ходатайства об избрании меры пресечения Бубенчику именно на основании того, что подозрение будет изменена", - сказала Стрижевская.

Заместитель генпрокурора отметила, что в дальнейшм вопрос об избрании меры пресечения ставиться в зависимости от того, насколько в этом будет необходимость.